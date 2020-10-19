США пригрозили миру созданием сверхдальнобойной артиллерии

Армия США готовится принять на вооружение стратегическое сверхдальнобойное артиллерийское орудие Strategic Long Range Cannon (SLRC). По данным издания Popular Mechanics, оно сможет обстреливать Москву. По данным издания, новое орудие может стать толчком к развитию кораблестроения.

Так, например, корабли класса «Монтана» могли бы обстреливать из акватории Северного моря цели на западе России и даже саму Москву. «Одна «Монтанa» в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане «Монтана», находящаяся в безопасности за Японией, могла бы накрывать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», – указывает издание.

Предполагается, что американцы будут размещать сверхдальнобойные орудия не только на кораблях, но и на территории Польши, в странах Прибалтики и в Южной Корее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.10.20

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