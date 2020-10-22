Папа Римский заявил о праве гомосексуалистов на семью

Однополые пары должны иметь возможность оформлять свои отношения в форме гражданского союза, поскольку «имеют право на семью». Такое заявление сделал папа Римский Франциск в рамках документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского «Франциск».

Премьера работы состоялась в рамках Римского кинофестиваля. «Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать – это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», – цитирует понтифика издание Il Corriere della Sera.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 22.10.20

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