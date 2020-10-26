Виктор Бут предрек гражданскую войну в США

Россиянин Виктор Бут, отправленный в американскую тюрьму по обвинению в торговле оружием на 25-лет, предрек после ноябрьских выборов президента США гражданскую войну в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения», – сказал Бут.

Он отметил, что ради победы на выборах демократы и республиканцы одинаково готовы на «любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет». По его словам, речь идет в том числе о массовых протестах, захвате Белого дома и беспорядках.

Как писал «Новый День», выборы президента США назначены на 3 ноября. На пост лидера нации претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии США Джо Байден.

Напомним, Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году, а через два года экстрадировали в США. Его обвинили в попытке продать колумбийской террористической группировке партию оружия. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.10.20

Сербские полицейские попали под обстрел со стороны Косово. / Глава правительства Болгарии заразился covid-19. / Сербия вошла в десятку мировых государств с самым гармоничным правительством. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»