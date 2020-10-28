Полиция Рима разогнала водометами протестующих против ограничений из-за Covid-19

Полиция Рима применила водомёты для разгона протестующих против введения новых ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

По данным местных СМИ, зачинщиками беспорядков стали участники крайне правой организации «Новая сила». Они стали бунтовать на Народной площади (Пьяцца дель Пополо). В связи с этим в центр Рима были стянуты дополнительные силы полиции и бронеавтомобили с водометами.

Как писал «Новый День», акции протеста прошли и в других городах Италии. Инциденты с применением насилия произошли, в частности, в Милане и Турине. Для сдерживания агрессивно настроенных граждан были выставлены кордоны полиции с водометами и слезоточивым газом. Сообщается, что молодые люди, чьи лица были скрыты под масками, громили витрины магазинов, мародерствовали, устраивали поджоги.

В Кремоне рестораторы устроили акцию протеста и принесли к префектуре посуду и устроили на асфальте символическое кладбище ресторанов. В Виареджо и Неаполе, полицию закидывали петардами, дымовыми шашками и даже коктейлями Молотова.

Тем временем премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что если не сработают ограничительные меры, то в декабре страну ждёт новый локдаун.

Германия также готовится закрыть общепит и все спортивные и культурные заведения. В аппарате канцлера Германии Ангелы Меркель разработали план новых карантинных ограничений, который должен вступить в действие с 4 ноября по всей стране.

Согласно документу, в стране будут закрыты театры и кинотеатры, концертные залы, аттракционы и парки развлечений, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома. Также под запретом окажется работа баров, кафе, ресторанов, за исключением продажи блюд и напитков на вынос. Кроме того будут закрыты косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Предполагается, что школы и детские сады в Германии продолжат работу в обычном режиме.

Власти Франции также намерены ввести карантинные ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На сегодняшний день Франция является лидером по числу ежедневно выявляемых случаев Covid-19 среди стран Европы.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 28.10.20

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