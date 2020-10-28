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Среда, 28 октября 2020, 13:00 мск

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Семь районов Филадельфии объявили небезопасными из-за погромов

Фото: Reuters

Около 1 тыс. человек устроили беспорядки на улицах и грабежи в магазинах в Филадельфии (штат Пенсильвания). В ходе столкновений с полицией пострадало около 30 офицеров, передает RT. По данным местных СМИ, было арестовано несколько десятков человек.

Беспорядки вспыхнули после того, как полицейские застрелили 27-летнего темнокожего Уолтера Уоллеса. По их словам, мужчина был вооружён ножом и проигнорировал требование бросить оружие.

Правоохранители рекомендовали жителям семи районов города не покидать свои дома. «Толпа из около 1 тыс. человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню», – говорилось в сообщении полиции.

По данным телеканала Fox News, злоумышленники грабили не только частные организации, но и магазины крупных торговых сетей Walmart, Burlington Coat, Target и Dollar General. Они грузили награбленное в автомобили и скрывались с места погрома.

В связи со случившемся губернатор Пенсильвании Том Вулф распорядился направить в Филадельфию войска нацгвардии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.10.20

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