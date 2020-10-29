В США на почте потеряли секретные документы о сыне Байдена

В США во время пересылки были утеряны документы, содержащие секретную информацию о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Конфиденциальные материалы о Хантере Байдене поступили в распоряжение Fox News, но при пересылке из Нью-Йорка в Лос-Анджелес исчезли, заявил ведущий Такер Карлсон. Служба доставки сообщила, что посылка была вскрыта, а ее содержимое пропало.

Ранее газета New York Post опубликовала несколько статей о сыне Джо Байдена, содержащих электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по мнению президента США Дональда Трампа, коррумпированность Байдена. Оппоненты кандидата на пост главы государства считают, что именно благодаря Джо Хантер получал выгодные проекты на Украине и в Китае.

Адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних девочек. Информация о нелицеприятных фактах стала достоянием общественности после того как мастер, к которому обратился Хантер Байден с просьбой отремонтировать ноутбук, скопировал информацию с жесткого диска и передал адвокату.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 29.10.20

Франция уходит на повторный карантин – остановить эпидемию Covid-19 не удается. / Посол РФ предостерег от наращивания ракетных вооружений в Европе. / Зеленского предостерегли от попыток «вернуть Крым» руками Эрдогана. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»