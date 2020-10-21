В ФБР полагают, что Россия не имеет отношения к раскрытию переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, а сами письма являются подлинными, сообщает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах США.

Электронная переписка между Хантером Байденом и топ-менеджером украинской энергокомпании Burisma Вадимом Пожарским была опубликована на прошлой неделе. В ней Пожарский просил Хантера Байдена устроить встречу с его отцом и благодарил за такую возможность. В то время Джо Байден являлся вице-президентом США и неоднократно призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который инициировал расследование в отношении Burisma.

Теперь республиканцы обвиняют Байдена-старшего и его сына в причастности к коррупции, отмечает RT. Ранее Facebook и Twitter ограничили доступ к статье New York Post о сыне Байдена. Причина – факты в материале NYP якобы требуют проверки.

Стоит отметить, что адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Байдена нашли фотографии несовершеннолетних девочек. Он добавил, что материалы переданы в полицию штата Делавэр. Также к этим материалам приложен фрагмент переписки Хантера со своим отцом. Он пишет отцу, что его девушка обвинила его в общении по FaceTime c 14-летней девочкой.

Информация о нелицеприятных фактах стали достоянием общественности после того как мастер, к которому обратился Хантер Байден с просьбой отремонтировать ноутбук, скопировал информацию с жесткого диска и передал ее адвокаты.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.10.20

В Китае возникла новая экологическая проблема. / Минюст США и 11 прокуроров обвинили Google в нарушении конкуренции. / В США мужчина выстрелил в соседа, выступившего в поддержку Трампа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»