Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден получал деньги от России. Более того, в финансировании участвовал лично Владимир Путин.

Обвинения прозвучали во время финальных дебатов в Нэшвилле. «Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, – заявил Трамп. – Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов».

Американский президент подчеркнул, что Байден должен объясниться перед гражданами США. «Я никаких денег от России не получал», – отметил Трамп.

В свою очередь Джо Байден отверг обвинения и заявил, что он не взял ни пенни ни от одного государства.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. За пост главы государства борются республиканец Трамп и демократ Байден. Также в этот день изберут полный состав палаты представителей, треть состава сената, ряд депутатов и губернаторов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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