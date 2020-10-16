Байден обвинил Трампа в потере доверия к США в мире

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, главный конкурент нынешнего американского лидера считает, что именно из-за просчетов администрации главы Белого дома Дональда Трампа во внешней политике произошло снижение уровня доверия в мире к Соединенным Штатам.

В ходе агитационного мероприятии в Филадельфии, которое транслировала телекомпания ABC, Байден обвинил Трампа в том, что от Америки отвернулись союзники. «Убедитесь сами, нам уже не очень доверяют в мире. Когда у людей из 17 государств спросили, кому они доверяют больше, то нынешний президент Трамп уступил президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину», – сказал Байден.

В опросе, который проводили специалисты вашингтонского исследовательского центра Пью, приняли участие 13,2 тыс. человек в 13 странах. Его данные были опубликованы в середине сентября. Оказалось, что 23% респондентов доверяют президенту России Путину. Чуть меньше – 19% – относятся с доверием к председателю КНР Си Цзиньпину. И только 16% участников опроса доверяют Трампу.

Напомним, очередные выборы президента США намечены на 3 ноября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.10.20

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