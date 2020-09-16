Жители развитых стран заявили о большем доверии Путину, чем Трампу

Граждане 13 развитых стран заявили, что в большей степени доверяют президенту России Владимиру Путину, нежели его американскому коллеге Дональду Трампу. Таковы данные опроса, проведенного специалистами независимого исследовательского центра Pew Research.

Соцопрос прошел в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии. Респондентов спрашивали о доверии в отношении руководителей шести держав – США, России, Франции (Эмманюэль Макрон), ФРГ (Ангела Меркель), Великобритании (Борис Джонсон) и КНР (Си Цзиньпин).

Оказалось, что большинство участников опроса в значительной степени доверяют канцлеру Германии. Об этом высказались 76% респондентов. На втором месте оказался президент Франции (64%), а на третьей строке рейтинга – премьер-министр Великобритании (48%).

Меньше всего доверия в вопросах международной политики заслужил Трамп. Его действия одобряют лишь 16% участников опроса. Согласны с действиями Путина на мировой арене 23% респондентов. Си Цзьньпина поддержали 19% граждан.

Наибольшее доверие президенту России выразили жители Италии (37%) и ФРГ (31%). Американскому лидеру больше всего доверяют в Японии (25%). «С тех пор как пост президента занял Дональд Трамп, имидж США ухудшился во многих регионах мира. Падение рейтинга в последний год частично связано с тем, как в США боролись с пандемией», – отметили социологи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.09.20

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