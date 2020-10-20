Трампу и Байдену на дебатах будут отключать микрофоны

На дебатах Дональда Трампа и Джо Байдена будут отключать микрофон оппоненту, пока его противник не закончил речь. Соответствующее решение приняла комиссия по дебатам. Предполагается, что дебаты разделят на шесть частей. Изначально кандидаты в президенты США получат по две минуты на вступительную речь. Пока один говорит, микрофон другого будет выключен.

Впрочем, дискуссия не отменяется. Трампу и Байдену позволят словесную перепалку. Мероприятие намечено на 22 октября. Ранее команда Трампа рекомендовала ему не перебивать Байдена на дебатах. Помощники действующего президента считают, что если бы Трамп позволил оппоненту больше говорить, Байден опустился бы в риторические рассуждения и выглядел «по-старчески болтливым», передает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.10.20

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