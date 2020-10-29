Ученые применят беспилотники для поиска могил древних мадьяр

Самарские ученые впервые применят беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ходе археологических раскопок. Они рассчитывают, что лазерное тепловизионное сканирование, а также данные гиперспектрометра, полученные с воздуха, позволят найти следы мадьяр. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.

Эксперименты для научных изысканий с применением беспилотников проходят на археологических раскопках кургана-могильника под селом Малая Рязань в Ставропольском районе. Здесь осуществляется международный проект «Ранние мадьяры на Волге», который стартовал в 2019 году. Его цель – поиск прародины венгров и истории древних мадьяр.

С помощью лидара (технология воздушного лазерного сканирования местности) ученые рассчитывают обнаружить аномалии рельефа, недоступные другими методами. Ученые допускают, что это позволит им обнаружить древние захоронения.

Исследователи также надеются, что тепловизор позволит обнаружить могильные камни. Принцип использования такой аппаратуры весьма прост. Теплоемкость камней много больше, чем окружающей почвы. Под солнечным светом камень нагревается, но тепло теряет медленно, в отличие от почвы, которая быстро остывает. Потому холодными ночами, благодаря тепловизору, с воздуха можно обнаружить древние погребения, находящиеся под слоем дёрна.

Гиперспектрометр поможет ученым увидеть спектральные аномалии местности, получить данные о химическом составе почвы, что также может навести на следы древних захоронений.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 29.10.20

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