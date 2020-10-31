Актер Шон Коннери ушел из жизни

Всемирно известный британский актер, сэр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. Он наиболее известен публике в роли спецагента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает ВВC. О причинах смерти и дате похорон информации нет.

Коннери стал первым исполнителем роли Джеймса Бонда. Он снялся в 7 фильмах «бондиады» в ведущей роли. Он также известен в ролях в фильмах «Охота за Красным Октябрем» (1990), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989), «Скала» (1996) и других. Всего он сыграл более, чем в 70 фильмах. Стоит отметить, что он получил награду киноакадемии «Оскар», а также три «Золотых глобуса».

Коннери вырос почти в нищете в трущобах Эдинбурга и работал полировщиком гробов, молочником и спасателем, прежде чем его увлечение бодибилдингом помогло начать актерскую карьеру, которая сделала его одной из крупнейших мировых звезд.

«Новый День» напоминает, что славу сэру Шону Коннери принесли и другие роли. Например, в 1974 году он снялся в экранизации классического детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», а в 1986 – в фантастическом боевике «Горец», где сыграл одного из старейших представителей таинственной расы бессмертных, который стал другом и наставником своего молодого собрата – горца Коннора МакКлауда.

Вашингтон, Иван Гридин

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