Выборы в Молдавии: прозападная оппозиция опередила действующего президента

На президентских выборах в Молдавии, состоявшихся в воскресенье, 1 ноября, бывший премьер, лидер проевропейской Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду опережает действующего главу государства Игоря Додона. После обработки 99,67% протоколов представитель прозападной оппозиции набирает 35,96% голосов, действующий президент – 32,74%, свидетельствуют данные ЦИК Молдавии. Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров избирательной гонки. Победитель выборов определится во втором туре.

Согласно данным ЦИК, председатель «Нашей партии», мэра города Бельцы Ренато Усатый получил 16,94% голосов, кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова – 6,57%, кандидат от партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе – 3,26%. Кандидата от Партии национального единства Октавиана Цыку поддержали 2,01% избирателей, кандидата от Либерально-демократической партии Тудора Делиу – 1,38%, кандидат от движения Unirea получил 1,19%.

Явка составила 42,76%. Как отмечают наблюдатели, это самый низкий показатель за все время проведения президентских выборов в стране.

Президента Молдавии избирают на 4 года. Второй тур выборов состоится 15 ноября. Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Кишинев, Наталья Петрова

Кишинев. Другие новости 02.11.20

Ключевые штаты США готовы выбрать Байдена. / Жертвами землетрясения в Турции стали 79 человек. / Зеленский призвал Запад спасти Украину от «пророссийских тёмных сил». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»