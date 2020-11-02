В США дети три года жили с трупом матери в доме

В американском городе Нэшвилл четверо детей три года скрывали, что их мать скончалась. Выяснилось, что они исполняли последнюю волю покойной.

Тело 56-летней Ларинды Джолли обнаружили у нее в доме на кровати в груде одежды в конце октября 2021 года. Взрослые дети, проживавшие с матерью, сообщили, что она скончалась в начале 2017 года, сообщает Daily Mail. Таким образом, четыре человека почти три года жили с разлагающимся трупом.

В полицию обратился брат женщины. Он заявил, что давно не общался с сестрой лично, но регулярно звонил, трубку брали дети, имеющие умственную инвалидность. Они говорили мужчине, что их мать занята и не может подойти к телефону. Как выяснилось, перед смертью женщина сама попросила детей не трогать ее тело и никому не сообщать о случившемся.

Останки усопшей отправили на экспертизу. По предварительным данным, смерть не была насильственной. Четверых детей женщины пока переселили в гостиницу, социальные службы подыскивают им опекуна.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.11.20

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