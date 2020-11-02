Создатель стратегических ракет заявил об избыточности арсенала России

Потенциал ядерных сил России «гарантированно избыточен». Такое мнение высказал генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик Российской академии наук (РАН) Юрий Соломонов.

«Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен», – заявил он в интервью «Национальной обороне». При этом он отметил, что остановить совершенствование вооружений невозможно. Он также подчеркнул, что следует задуматься о минимальной разумной достаточности арсеналов.

«Минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия «стоимость – эффективность», – заявил генконструктор МИТ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.11.20

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