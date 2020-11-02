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В США готовят закон об угрозе российских С-400 для истребителей F-35

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Американские сенаторы работают над законопроектом, регулирующим продажу за рубеж передового вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35 Lightning.

По данным портала Breaking Defense, сенаторы от Демократической партии демократы настояли на включении в закон пункта о запрете продажи истребителей государствам, закупившим иностранное вооружение, которое несет потенциальную угрозу F-35. В частности речь идет о зенитно-ракетных комплексах российского производства С-400 «Триумф».

Помимо этого, член палаты представителей Элиот Энгель считает необходимым ввести особые условия для продажи вооружений в страны Ближнего Востока. Он полагает, что при желании закупить F-35, они должны декларировать намерения по их применению.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.11.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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