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Четверг, 5 ноября 2020, 12:53 мск

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Безос продал акции Amazon на $10,2 млрд

Фото: Reuters

Глава Amazon Джефф Безос продал акции своей корпорации на сумму свыше $3,1 млрд сообщает телеканал CNBC со ссылкой на уведомления, которые были направлены в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документах указано, что Безос в феврале продал акции Amazon на более чем $4,1 млрд и в августе – еще на $3,1 млрд.

При этом выручка Amazon в третьем квартале 2020 года составила $96,1 млрд, а ее рост составил 37% в сравнении с $70 млрд за аналогичный период 2019 года.

Считается, что крупный бизнес практически уничтожает конкуренцию в своем сегменте рынка и монополизирует направление деятельности.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.11.20

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