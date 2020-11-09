Байден намерен ввести в США обязательный масочный режим

Избранный президент США Джо Байден в ближайшие дни станет призывать губернаторов ввести обязательный масочный режим в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране по коронавирусной инфекции нового типа.

По словам старшего советника Байдена, Covid-19 вступает в потенциально более смертоносную фазу с наступлением холодного сезона, передает NBC News. Он объявил, что руководители штатов, которые станут сопротивляться просьбам нового президента, увидят, как Байден будет оказывать давление на градоначальников, чтобы усилить конфронтацию с губернаторами-республиканцами.

Команда Байдена, как отмечает NBC News, также рассматривает введение требования носить маски в федеральных учреждениях – шаг, который администрация действующего президента Дональда Трампа не предприняла даже после того, как сам глава государства и ряд его высокопоставленных чиновников и помощников, в том числе глава администрации Марк Медоуз, заразились коронавирусом.

Кроме того, Баден намерен составить национальный план тестирования жителей США на коронавирусную инфекцию нового типа. Байден поручил своей команде разработать варианты для изменения законодательства, а так же для исполнительные распоряжения.

Вашингтон, Иван Гридин

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