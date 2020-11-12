Ереван закрыл небо для полетов над Арменией и Нагорным Карабахом

Армения закрыла воздушное пространство над своей территорией и над территорией Нагорного Карабаха для всех полетов, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полетов зоны», – написала она в Facebook.

Она также отметила, что исключения сделаны для полетов военной авиации, а также гражданских рейсах, о которых заблаговременно поступили уведомления.

Как писал «Новый День», президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали мирный договор по Нагорному Карабаху. Боевые действия должны быть остановлены с 01:00 10 ноября 2020 года. Таким образом, военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха продлился примерно полтора месяца.

По словам президента России Владимира Путина, теперь стороны должны остановиться на занятых ими позициях. Для Армении это может означать утрату контроля над значительными территориями – соглашение подписано на фоне продвижения азербайджанских военных вглубь Нагорного Карабаха. В понедельник Баку заявил о захвате стратегически важного города Шуша/Шуши, который обеспечивает контроль над столицей региона Степанакертом/Ханкенди. В Ереване настаивали, что ещё удерживают этот город.

Граждане Армении мгновенно отреагировали на подписание мирного договора и вышли на акцию протеста у здания правительства в Ереване. Митингующие ворвались в здание, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Затем они двинулись в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.

Вчера, 11 ноября, полиция Еревана задержала более 100 участников протестной акции в центре столицы Армении.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 12.11.20

Сербия ожидает до конца года почти 2 млн доз вакцины против коронавируса. / Жительница США посмотрела фильма о торговле органами и убила своих детей. / Ключевой штат США пересчитает голоса президентских выборов вручную. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»