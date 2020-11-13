Илон Маск сдал четыре теста на Covid-19 в один день – все они дали разные результаты

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сдал за один день четыре теста на коронавирус, результаты двух оказались отрицательными, остальных – положительными. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Происходит что-то чрезвычайно абсурдное. Сегодня четыре раза проверялся на ковид. Два теста дали отрицательный результат, два – положительный», – написал бизнесмен. Он уточнил, что тесты были одной компании, выполнялись на одном и том же оборудовании, медсестра не менялась. По словам Маска, использовались экспресс-тесты на антиген компании BD (Becton Dickinson and Company).

Позже он сообщил, что у него симптомы обычной простуды. По словам Маска, он сделает еще один тест на Covid-19, но уже в другой лаборатории.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России, завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев сообщил, что в 30-40% случаев тест на коронавирус может дать ложный отрицательный результат, то есть показать отсутствие Covid-19, хотя он есть. Причина этому – неправильный забор биоматериала у человека, считает специалист. По его словам, мазок может быть взят некачественно, поверхностно и в результате тест может показать ложноотрицательный результат.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.11.20

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