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Пятница, 13 ноября 2020, 13:05 мск

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В случае победы Байдена демократы сделают Клинтон постпредом в ООН

Фото: Reuters

В окружении вероятного победителя президентских выборов, кандидата от демократов Джо Байдена вынашивают идею назначить бывшего госсекретаря и кандидата на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон постоянным представителем США в ООН, пишет The Washington Post.

«Идея, лежащая в основе этого шага, заключалась в том, что для Байдена это был бы способ подчеркнуть важность этой должности в его администрации и что назначение Клинтон повысило бы престиж самой ООН в то время, когда глобальное сотрудничество и роль США на мировой арене пошли на убыль», – отмечает издание.

Вашингтон, Иван Гридин

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