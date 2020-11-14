Глава Киргизии заявил о сложении полномочий

Исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров заявил о сложении полномочий.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики, и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах», – сообщил он.

Напомним, законодательство Киргизии запрещает занимающим государственные должности принимать участие в выборах. Теперь исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Талант Мамытов.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.

Бишкек, Игорь Юров

Бишкек. Другие новости 14.11.20

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