В Молдавии лидер оппозиции победила действующего президента во втором туре выборов

Бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской оппозиции Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов по итогам обработки 99,72% протоколов с избирательных участков внутри страны.

Согласно данным ЦИК, глава Партии действия и солидарности набирает 57,53% голосов. За действующего президента Игоря Додона проголосовали 42,47% избирателей. Явка составила 48,45%.

На избирательных участках за рубежом после обработки 95,68% протоколов Санду получила 92,8%, тогда как ее главного конкурента поддержали только 7,2% избирателей.

Окончательные итоги голосования будут подведены в понедельник утром после завершения подсчета голосов в Канаде и США.

Санду уже поздравили с победой ее бывшие соперники, участвовавшие в первом туре выборов, – председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, а также близкий к сбежавшему из страны молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку лидер парламентской группы «Про-Молдова», бывший спикер парламента Андриан Канду.

Второй тур выборов президента Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября. Победителем будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В первом туре Додон получил 32,61% голосов, а Санду – 36,16%.

Напомним, что на прошлых выборах презиента Молдавии в 2016 году Санду уступила Додону.

Кишинев, Наталья Петрова

Кишинев. Другие новости 16.11.20

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