Турция отправит военных в Азербайджан

Парламент Турции рассмотрит вопрос отправки военнослужащих в Азербайджан. Проект соответствующего президентского указа в понедельник направлен для утверждения в законодательный орган страны, сообщает агентство «Анадолу». Документ будет рассмотрен в ближайшие дни.

Отмечается, что турецкие военные будут задействованы с целью мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра, который будет развернут на территории Азербайджана.

«Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты», – говорится в проекте указа за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Турция будут работать по Карабаху через центр мониторинга на территории Азербайджана. Пресс-секретарь президент РФ подчеркивал, что речи о совместных миротворческих силах не идет.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Москвы подписали соглашение о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает передачу Азербайджану нескольких районов и обмен пленными.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 16.11.20

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