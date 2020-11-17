Сенат США узаконил борьбу с допингом «по-Родченкову»

Сенат США принял законопроект, позволяющий судам выносить приговоры по уголовным делам за применение допинга на соревнованиях, в которых участвуют американские спортсмены. Об этом сообщает Антидопинговое агентство США (USADA).
Законопроект получил имя информатора WADA Григория Родченкова. Ранее он был единогласно принят палатой представителей и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу. Из документа следует, что «акт Родченкова» предусматривает наказания за «мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес».
«Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров», – говорится в сообщении.
Напомним, что по итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет (МОК) признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 17.11.20
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