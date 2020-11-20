В Сенегале 170 моряков заразились неизвестным заболеванием

В Сенегале произошла вспышка неизвестной болезни, которой заразились около 170 местных моряков. У заболевших кожа покрывается струпьями, появляется сильный зуд и раздражение глаз, сообщает RT со ссылкой на местное СМИ.

По мнению властей, источником заражения стала морская вода, потому как болезнь выявлена пока только у тех, кто ходил в море ловить рыбу. По предварительным оценкам, очаг инфекции мог быть расположен неподалеку от Дакара, между портовыми городами Рюфиск и Мбур. В районе, где заболевшие вели рыбный промысел, эксперты возьмут пробы воды для проведения анализов.

Власти страны провели срочное совещание с представителями рыболовной отрасли. Введён временный запрет ловли на этом участке

Дакар, Иван Гридин

Дакар. Другие новости 20.11.20

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