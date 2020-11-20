С Землей сблизится астероид с металлами на 17,4 млрд долларов

Потенциально опасный для всего живого на земле астероид 153201 приближается к Земле. Его размеры составляют от 370 до 820 метров. Об этом сообщили специалисты Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Максимальное сближение Земли и «космического странника» произойдет 29 ноября в 08:00 мск. Астероид сблизится с нашей планетой на расстояние в 11 раз превышающее дистанцию до Луны, сообщает РИА «Новости». Это небесное тело занесли в список потенциально опасных, так как он пересекает орбиту Земли.

По данным базы Asterank, в которой собраны данные о тысячах небесных тел и их спектральные снимки, стоимость никеля, железа и кобальта на приближающемся астероиде составляет 17,4 млрд долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.20

Астрономы обнаружили 4539 неизвестных науке сигналов из космоса. / Ювелиры сделали самую дорогую защитную маску для китайского бизнесмена. / Послы стран G7 выдвинули ультиматум Зеленскому по составу Конституционного суда Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»