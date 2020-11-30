В Тегеране начались похороны физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Похороны иранского ученого Мохсена Фахризаде, жертвы убийства, приписываемого Израилю, начались в понедельник (30 ноября). Церемония транслируется в прямом эфире государственным телевидением. Ограниченная аудитория присутствует на церемонии. Все сидят на стульях, выстроенных в линию на открытом воздухе, чтобы соблюдать действующие протоколы здравоохранения против коронавируса, сообщает газета «Фигаро».

Государственное телевидение сфокусировало внимание на присутствующих официальных лицах: министр обороны Амир Хатами, генерал Эсмаил Каани, глава сил Кудс – элитного подразделения Стражей исламской революции, вице-президент Али Акбар Салихи, глава Организации по атомной энергии Ирана (OIEA). Также присутствует генерал-майор Хосейн Салами, главнокомандующий Стражей. «Если бы он не умер, он остался бы неизвестным», – заявил генерал Хатами, отдавая дань уважения «мученику» Мохсену Фахризаде.

Фахризаде был убит в пятницу в результате нападения на свою машину недалеко от Тегерана. Его останки привозили в субботу вечером и в воскресенье в два главных шиитских святых места в Иране (в Мешхеде, на северо-востоке, и в Куме, в центре страны), он будет похоронен в мавзолее Имама-Хомейни в Тегеране.

По данным Тегерана, за смертью Фахризаде стоит Израиль. Обвинив еврейское государство в желании «сеять хаос», президент Ирана Хасан Рухани пообещал ответ «в должное время». После смерти физика-ядерщика, генерал Хатами охарактеризовал ученого как своего заместителя по министерству обороны и главу Организации оборонных исследований и инноваций, указав, что он проделал «значительную работу в области атомной защиты».

Тегеран, Александра Столицына

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