Иранского физика-ядерщика убили из оружия, управляемого через спутник

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит посредством израильского оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщает телеканал Al-Alam со ссылкой на информированный источник.

«Оружие, использованное при убийстве Фахризаде, было произведено Израилем и контролировалось через спутник», – рассказал собеседник телеканала. По его словам, «есть доказательства причастности» израильской стороны к убийству ученого.

Мохсен Фахризаде, которого называли основателем программы по созданию ядерного оружия Ирана, был убит 27 ноября в населенном пункте Абсард близ Тегерана. Автомобиль ученого, по данным иранских СМИ, обстреляли на автодороге после взрыва другой машины, устроенной смертником. Физика доставили в госпиталь, но спасти жизнь ученому врачам не удалось.

Официальный Тегеран обвинил в убийстве ученого Израиль. Президент Исламской республики Хасан Рухани пообещал ответ «в должное время».

Накануне иранское агентство «Фарс» сообщило, что Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении.

Москва, Наталья Петрова

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