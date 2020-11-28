«Преступление не останется без ответа»: президент Ирана обвинил Израиль в убийстве ученого-ядерщика

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Израиль в убийстве известного иранского ученого-ядерщика, руководителя центра исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде, которого западные и израильские спецслужбы подозревали в разработке ядерной бомбы. Об этом, как передает агентство Рейтер, он заявил в эфире государственного телевидения.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти ... Его мученическая смерть не замедлит наших достижений», – сказал президент Хасан Рухани в своем заявлении по национальному телевидению. Он пообещал отомстить за убийство ученого: «Преступление не останется без ответа, он последует в нужное время».

Ранее МИД Ирана заявил о наличии израильского следа в убийстве ядерщика. Израиль отказался от комментариев.

Тем временем уже высказываются версии относительно цели, которую преследовали организаторы расправы над иранским ядерщиком. По мнению авторов статьи, опубликованной на сайте Axios, убийство ученого – это очередная попытка администрации Трампа и израильских властей использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, для усиления давления на Иран.

«Администрация Трампа не скрывает своего стремления затруднить Байдену возобновление переговоров с Ираном и восстановление американского участия в ядерной сделке 2015 года. Санкции, тайные операции и угрозы военного удара являются частью этих усилий», – цитирует статью «Интерфакс». США вышли из Совместного плана действий по иранской ядерной программе после прихода к власти Дональда Трампа в 2017 году. После убийства Фахризаде «администрация Байдена, вероятно, столкнется с гораздо более сложной реальностью, которая может затруднить возобновление отношений с Тегераном», – отмечает Axios.

Рейтер, в свою очередь, пишет, что смерть Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками в последние недели президентства Дональда Трампа и в то же время осложнить любые усилия Байдена «по возобновлению разрядки времен президентства Барака Обамы».

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября в населенном пункте Абсард близ иранской столицы. Автомобиль ученого, по данным иранских СМИ, обстреляли на автодороге после взрыва другой машины, устроенной смертником. Физика доставили в госпиталь, но спасти жизнь ученому врачам не удалось.

Тегеран, Наталья Петрова

Тегеран. Другие новости 28.11.20

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