В Австралии отказ родителей в смене пола подростка признали жестоким обращением

В Австралии социальные службы забрали у родителей подростка-трансгендера. По мнению судьи, запрет родителей на трансгендерный переход ребенка приравнивается к «жестокому обращению».

Решение отдать 15-летнюю девушку-трансгендера под опеку государства было принято после того, как выяснилось, что она обсуждает в соцсетях самоубийство, сообщает издание Metro.

«[Власти заявляют, что] мы не позволим ей сменить пол и будем оказывать на неё психологическое давление, поэтому ей опасно возвращаться домой. Они хотят, чтобы мы дали согласие на гормональную терапию», – сказал отец ребёнка.

Как передает RT, семья переехала в Австралию 10 лет назад. Родители подростка признали, что их дочери была необходима помощь на фоне развившейся депрессии. При этом они пожелали, чтобы для начала с ней поработал независимый негосударственный психолог, постарался понять, как можно помочь без вмешательства хирургов ля смены пола.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 01.12.20

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