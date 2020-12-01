Слуга украл из Букингемского дворца дорогостоящие вещи и продал их за бесценок

В Лондоне судят слугу, который работал в Букингемском дворце. Мужчина украл сувениры, медали и фотографии членов королевской семьи и продавал их на сайте объявлений. Об этом сообщает ВВС News.

37-летний Адам Канто поступил на службу во дворец для работы в сфере кейтеринга в конце прошлого года. Позже его функционал изменился, мужчине стали поручать больше работы по уборке, он получил доступ к внутренним помещениям.

По данным следствия, он украл 77 сувениров из магазина при дворце, а также стянул несколько предметов из Королевской галереи. Более того, установлено, что слуга брал вещи из личных шкафчиков персонала и даже из кладовой герцога Йоркского Эндрю.

Канто признался, что стащил медаль кавалера Ордена Бани у дворцового эконома, вице-адмирала Тони Джонстона-Барта, а также медаль коммандора Королевского викторианского ордена.

Многое из похищенного было обнаружено в комнате вора, которая располагается в крыле для прислуги. Канто продавал на eBay вещи, реальная стоимость которых доходит до 100 тысяч фунтов. При этом он оценивал украденное в несколько сотен фунтов, а всего ему удалось выручить с похищенных ценностей около 8 тысяч фунтов.

Лондон, Зоя Осколкова

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