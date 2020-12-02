В Сингапуре впервые в мире легализовали искусственное мясо

Агентство по продовольствию Сингапура разрешило к продаже искусственное мясо. Из произведенного в лабораториях продукта сделают куриные наггетсы.

«Оценив поступившие предложения и определив их безопасность, было принято решение разрешить американской компании Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину», – приводит цитату из официального документа ТАСС.

При этом специалисты и дальше будут проводить мониторинг и оценивать безопасность не только искусственного мяса, но и других продуктов поступающих на рынок страны.

Как уверяет производитель, культивированная курятина значительно чище натурального мяса с точки зрения содержания микробов, а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов. Первым продуктом из искусственного мяса, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

Сингапур, Зоя Осколкова

Сингапур. Другие новости 02.12.20

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