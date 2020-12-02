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Среда, 2 декабря 2020, 11:44 мск

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Трамп грозит заблокировать оборонный бюджет из-за норм о соцсетях

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если в нем будет раздел, освобождающий интернет-компании от ответственности при модерировании пользовательского контента. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, раздел позволит технологическим компаниям уходить от ответственности. Трамп считает, что раздел является серьезной угрозой для нацбезопасности и целостности выборов. «Наша страна никогда не будет в безопасности, если мы позволим этому продолжаться», – заявил Трамп.

Раздел обеспечит защиту от судебных разбирательств компаний, курирующих модерирующих свои платформы. Поправки предлагают что провайдер интерактивного сервиса получит право не считается издателем или самостоятельным источником информации.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.12.20

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