Прокуратура Токио вызвала Абе на допрос по делу об ужинах для однопартийцев

Окружная прокуратура Токио вознамерилась устроить допрос бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ в рамках расследования уголовного дела о финансировании банкетов для сторонников Либерально-демократической партии (ЛПД) с 2015 по 2019 год. Дело было возбуждено в отношении секретаря экс-главы кабмина, сообщает Kyodo.

По данным телеканала NHK, допрос может состояться уже на этой неделе. По информации Kyodo, экс-премьера вызвали на допрос. Агентство отмечает, что в отношении одного из секретарей Абэ возбудили дело по подозрению в необоснованных тратах при организации ужинов для политических сторонников Абэ. Это могут расценить как нарушение избирательного законодательства. Секретарь возглавлял группу, которая организовывала мероприятие.

За право отужинать каждый гость вносил 5 тыс. иен ($46), при том, что отели, где проходили встречи, являются высокого класса, а минимальная плата с человека в них выше, пишет The Japan Times. В общей сложности на ужины в отелях с 2015 года было потрачено более $191 тыс., что намного превышает сумму, собранную с гостей.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 03.12.20

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