The Time назвал 2020 год худшим в современной истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в современной истории.

«В истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому», – написали авторы журнала.

Как отмечает издание, почти не осталось людей, которые помнят ужасы Второй или Первой мировых войн.

Среди событий, произошедших в этом году, не только пандемия коронавируса, которая стала причиной множества смертей, экономического и гуманитарного кризиса в мире. Кроме этого в 2020 году в Австралии произошли ужасные пожары, а в США – волна насилия и антирасистских протестов.

В Твиттере интернет-пользователи не преминули раскритиковать журнал, подчеркнув, что необходимость провести несколько месяцев дома не имеет ничего общего с великими войнами двадцатого века.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 06.12.20

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