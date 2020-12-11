Загадочная болезнь продолжает распространяться в Индии

Загадочная болезнь, впервые появившаяся на прошлой неделе в индийском штате Андхра-Прадеш на юге Индии, затронула уже сотни людей. Хотя происхождение инфекции до сих пор не установлено, в телах инфицированных были обнаружены следы никеля и других тяжелых металлов.

В стране официально насчитывается 502 инфицированных человека, что примерно вдвое больше, чем сообщалось первоначально.

Как отметил премьер-министр государства Джаганмохан Редди, состояние большинства госпитализированных улучшается. Однако неустановленная болезнь уже унесла одну жизнь.

С момента первой вспышки болезни в Элуру ходили слухи, что госпитализированные люди были отравлены загрязненной водой. Однако этому противоречит тот факт, что пациенты живут не в одном месте, а некоторые из них даже не имеют доступа к городскому водопроводу. Индийские власти заявили ранее на этой неделе, что анализ воды изначально не показал какого-либо загрязнения.

Однако теперь в крови некоторых пациентов были обнаружены следы никеля и свинца, сообщает AP. Органы здравоохранения все еще задаются вопросом, откуда взялись тяжелые металлы в крови пациентов, и в настоящее время ожидают результатов дальнейших испытаний, включая токсикологические отчеты.

У инфицированных людей в основном диагностируются сильная тошнота, судороги, беспокойство и потеря сознания. 45-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами эпилепсии, скончался от болезни через сутки после поступления в больницу.

Заболевание, похоже, не связано с пандемией коронавируса. Пациенты прошли тестирование с отрицательными результатами не только на Сovid-19, но также на денге и другие инфекции, распространенные в стране.

Нью-Дели, Елена Васильева

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