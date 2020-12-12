В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов

В центре Нью-Йорка автомобиль сбил участников акции протеста. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло на Манхеттене. Автомобиль проехал сквозь толпу протестующих на большой скорости. По последним данным, пострадали минимум шесть человек. Власти города просят людей держаться подальше от места происшествия.

За рулем автомобиля была женщина, ее задержали. Полиция проводит расследование. Выясняется, был ли наезд намеренным.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 11.12.20

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