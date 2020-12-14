Умер британский писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре

В Великобритании скончался известный писатель, автор шпионских романов Джон Ле Карре. Ему было 89 лет. О смерти писателя сообщил его литературный агент, глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

По его словам, Дэвид Корнуэлл, писавший под псевдонимом Джон Ле Карре, скончался после скоротечной болезни, не связанной с коронавирусом. Члены семьи писателя уточнили, что он скончался от пневмонии.

«Мы потеряли выдающегося деятеля английской литературы, человека большого ума, доброты, юмора и ума… Ле Карре определил облик эпохи холодной войны и <…> пролил суровый свет на несправедливость нашего мира», – отметил Геллер.

Джон Ле Карре родился в октябре 1931 года в городе Пул на английском побережье Ла-Манша. Военную службу проходил в Австрии в составе Британского разведывательного корпуса, после чего учился в Оксфорде. В 50-е годы прошлого века Ле Карре работал на британскую контрразведку MI5, затем – на внешнеполитическую разведслужбу MI6.

Джон ле Карре написал 25 шпионских романов. Они были изданы миллионами экземпляров на многих языках. Среди наиболее известных – «Русский дом», «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон!», «Идеальный шпион», «Такой же предатель, как мы». Его последний роман «Бегущий в поле агент» был опубликован в октябре 2019 года.

По книгам писателя снято больше десяти кинолент. Фильм «Шпион, выйди вон!», выпущенный в 2011 году, получил две премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и был выдвинут на «Оскар» в трех номинациях.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 14.12.20

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