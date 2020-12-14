Британец случайно отпилил себе руку электропилой

Житель Англии случайно отпилил себе руку электропилой. Врачам удалось пришить утраченную конечность. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летний житель города Фарсли графства Западный Йоркшир использовал пилу, чтобы разобрать на дрова старый сарай. В какой-то момент его рука попала в инструмент. В результате мужчина лишился кисти и части предплечья.

При этом британец застрял в механизме электропилы и звал на помощь. На крики прибежали соседи, которые вызвали медиков, пострадавшего на вертолете доставили в больницу.

Хирургам удалось пришить конечность. Мужчина провел в больнице меньше недели. Отрезанная рука утратила чувствительность, однако, по словам врачей, велика вероятность, что нервные окончания восстановятся в течение двух лет.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 14.12.20

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