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Понедельник, 14 декабря 2020, 12:55 мск

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Тысячи индийских фермеров устроили голодовку

Тысячи индийских фермеров устроили недалеко от Дели однодневную голодовку. Они выступают против одобренных парламентом законов, которые, в частности, предоставляют им возможность напрямую без посредников продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны и самим устанавливать цену на товар. До сих пор в роли посредника выступала государственная комиссия по рынку сельскохозяйственной продукции (Agricultural Produce Market Committee), сообщает «Евроньюс».

Протестующие уверены: выиграют от этого лишь перекупщики и крупные акгрокомпании, независимость крестьянских хозяйств под угрозой, как и гарантии минимальной закупочной цены на их продукцию.

Власти заявляют: реформа нужна, чтобы привлечь инвестиции и вывести пострадавшую от коронавируса экономику из кризиса. Сельское хозяйство и смежные секторы дают работу 70% населения, а их доля в ВВП составляет лишь около 15%.

Ранее манифестанты попытались заблокировать въезды в Нью-Дели, произошли столкновения с полицией, несколько человек были задержаны.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 14.12.20

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