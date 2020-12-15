С Pornhub исчезло почти 9 миллионов видео для взрослых

Сервис Pornhub удалил большую часть своих роликов. Это произошло после того, как международные платежные системы отказались от сотрудничества с сайтом из-за запрещенного контента.

Ранее разоблачительную статью опубликовала газета New York Times. В материале утверждалось, что платформа фактически зарабатывает на видео с несовершеннолетними. При этом все размещенные ролики утверждаются модераторами, а запрещенный контент должен удаляться.

От работы с сайтом отказалась PayPal. После проведения собственного расследования от сотрудничества отказались Visa и Mastercard. Держатели карт этих платежных систем лишились возможности покупать просмотр видео на Pornhub.

На наличие запрещенного контента также обратили внимание власти Канады и лично премьер Джастин Трюдо. Дело в том, что компания MindGeek – владелец Pornhub – базируется в Монреале.

Тогда порноресурс объявил о том, что начнет ограничивать загрузку роликов от непроверенных пользователей. Сервис намерен продолжить сотрудничество только с зарегистрированными партнерами и порноактерами, которые подтвердили свой возраст.

По данным Motherboard, еще 13 декабря на Pornhub было размещено 13,5 миллионов роликов, утром 14 декабря их осталось всего 4,7 миллиона.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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