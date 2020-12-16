Мэрия запретила новогоднюю вечеринку в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро изза пандемии в этом году не будет традиционной общегородской новогодней вечеринки. Ранее по той же самой причине город остался без своих знаменитых карнавальных парадов.

«Отменено! Муниципалитет Рио объявляет, что новогодняя вечеринка отменяется из-за пандемии Сovid-19. Это решение было принято из уважения к жертвам болезни и для защиты здоровья каждого», – говорится в официальном сообщении муниципалитета в Твиттере.

Новый год в Рио-де-Жанейро – одно из самых известных в мире шоу, которое привлекает миллионы туристов со всего мира. Они приезжали чтобы посмотреть, в том числе, масштабное шоу фейерверков над океаном.

Пандемия коронавируса в этом году нарушила все планы. В сентябре муниципалитет Рио решил отложить знаменитые карнавальные парады на июль следующего года. Решение по отмене новогодних мероприятий – вполне ожидаемый шаг.

Напомним, что накануне в Бразилии было выявлено более 40 тысяч новых случаев инфицирования, скончались 964 пациента, всего же с начала пандемии в стране было выявлено почти 7 миллионов инфицированных и почти 183 тысячи смертей от ковида.

Рио-де-Жанейро, Александра Столицына

Рио-де-Жанейро. Другие новости 16.12.20

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