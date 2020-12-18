Sony изъяла из продажи видеоигру Cyberpunk 2077 за плохие отзывы геймеров

Компания Sony объявила, что снимает с продажи видеоигру Cyberpunk 2077 на своей онлайн-платформе PlayStation Store по всему миру. Причиной для такого решения стало недовольство геймеров, которые указали на огромное число багов и плохую графику.

Cyberpunk 2077, создателем которой является студия CD Projekt, выпустившая игровой хит The Witcher 3 («Ведьмак 3»), увидела свет 10 декабря. По всему миру было сделано 8 млн предзаказов на игру, из них 40% пользователей выбрали консольную версию.

Примечательно, что геймерам до релиза не показывали, как Cyberpunk 2077 будет выглядеть на консолях. В результате пользователи были шокированы количеством ошибок и графикой, далекой от той, которую они ожидали. Версии игры для PlayStation 4 и Xbox One оказались катастрофическими с технической и графической точек зрения, что сделало почти невозможным игровой процесс. Среди основных недостатков – медленная загрузка графических текстур. Например, нередко персонажи в течение нескольких секунд остаются без лица.

Примечательно, что версия для ПК была лишена подобных недостатков. Недовольство пользователей быстро распространилось по Сети. На YouTube и в социальных сетях было выпущено множество разгромных роликов с критикой в адрес игры.

Студия CD Projekt потерпела как репутационные, так и финансовые издержки, в частности, акции компании на варшавской фондовой бирже за одну неделю потеряли 40% своей стоимости. В результате рыночная капитализация CD Projekt снизилась с 9 млрд до 5,8 млрд евро.

Разработчик принес извинения пользователям и пообещал выпустить обновления, которые исправят все недостатки. В свою очередь Sony объявила, что снимает с продажи видеоигру Cyberpunk 2077 на своей онлайн-платформе PlayStation Store. В компании подчеркнули, что хотят обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому все покупатели получат полный возврат средств.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 18.12.20

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