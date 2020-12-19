В Лондоне объявили рождественский локдаун

В Лондоне и ряде регионов юго-восточной Англии вводится четвертый – самый высокий уровень ограничений. Об этом сегодня заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, предпринимаемые меры будут аналогичны национальному локдауну: в столице и на юго-востоке государства запрещено в рождественские праздники (с 23 по 27 декабря) встречаться с другими семьями. Будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и салоны красоты, людям рекомендовано как можно больше находиться дома.

Ограничения связаны с быстрым распространением коронавируса. Напомним, об обнаружении новой разновидности коронавируса, характеризующейся более быстрым распространением, на юго-востоке Англии и в Лондоне сообщалось в начале текущей недели. Сегодня эту информацию подтвердил консультационный совет по вирусным угрозам.

В других районах Великобритании, где уровень распространения коронавируса ниже, праздновать Рождество можно будет в составе максимум двух семей.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 19.12.20

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