«Задерживают всех…» В Минске пытаются остановить очередную акцию протеста

В Минске проходит очередная акция протеста: в разных частях города люди собираются в колонны и скандируют патриотические и антиправительственные лозунги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идет 134 день противостояния правительства и людей, недовольных ходом и результатами президентских выборов. В последние время оппозиционеры изменили тактику: они собираются во дворах небольшими группами, которые потом стекаются в определенные места в каждом районе и оттуда уже выдвигаются колоннами, чтобы пройти маршем по улицам.

Правоохранительные органы тоже перестроились и часто проводят задержания во дворах. Например, 19 декабря в одном из дворов забирали отцов с маленькими детьми.

Так, в микрорайоне Лебяжий на вечернее чаепитие, устроенное жителями, прибыли 2 микроавтобуса силовиков. Во дворе в этот момент находились два десятка человек с детьми.

«Один из силовиков сказал: «У меня приказ забрать 3 мужчин», – цитирует очевидца TUT.BY. – В итоге увезли папу с двумя маленькими девочками – 6 и 8 лет, мужчину без детей и еще одного папу, которого оторвали от коляски с восьмимесячным малышом. Коляска просто так и осталась стоять на улице и, судя по всему, позвонить жене не дали».

Сегодня акция «Марш народного трибунала продолжается»: в некоторых районах белорусской столицы удалось собрать в колонны несколько сотен человек.

Продолжаются и задержания. На 14:30 известно о 10 задержанных: силовики «взяли» их в районе станций метро «Грушевка» и «Спортивная», на улице Притыцкого, во дворах на улице Кнорина: «Задерживают всех. Бегают по дворам за людьми», – рассказывают очевидцы.

Тем временем, к рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко стянули спецтехнику и водометы.

Минск, Игорь Юров

Минск. Другие новости 20.12.20

Белый дом отменил публикацию обвинений России в кибератаке. / Итальянцев посадили на жёсткий карантин до 6 января. / Стая волкодавов убила женщину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»