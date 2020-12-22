В Индии пранкеры пытались продать офис премьер-министра

В Индии арестовали четырех молодых людей, которые выставили на продажу офис премьер-министра страны Нарендры Моди. Об этом сообщает The News Minute.

Пранкеры разместили объявление о продаже объекта в городе Варанаси. Стоимость офиса они оценили в 75 млн рупий. В описании говорилось, что здание имеет четыре комнаты с большим количеством дорогих ковров.

О продаже офиса узнал сам Моди, объявление было удалено, а правоохранительные органы начали расследование.

В результате шутников нашли и выяснилось, что они действительно хотели взять деньги и скрыться. Теперь шутка грозит обернуться для пранкеров тюрьмой.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 22.12.20

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