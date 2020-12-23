В США пассажиры на ходу выпрыгнули из самолета

В США два пассажира самовольно покинули самолет, который уже находился на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, инцидент произошел на территории аэропорта Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Лайнер авиакомпании Delta Airlines должен был вылететь в Атланту и уже находился на взлетно-посадочной полосе, когда двое мужчин вдруг решили покинуть борт самолета.

Жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко встали со своих мест и активировали надувной трап, который используется для экстренной эвакуации. «Им удалось открыть дверь и покинуть самолет на ходу», – рассказали очевидцы.

Вскоре дебоширов задержали, им предъявили обвинения в причинении ущерба и создании опасной для жизней людей ситуации. О мотивах хулиганов не сообщается.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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