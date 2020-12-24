В Японии автомобиль сбил группу школьников

В Японии автомобиль врезался в группу детей. Есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Сакурагава на востоке страны. Дети шли на занятия, когда в них врезалась машина. Одна девочка была госпитализирована с серьезными травмами. После оказания медицинской помощи ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские задержали виновного в аварии водителя. Правоохранители проводят расследование причин произошедшего.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 24.12.20

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